‘Gf Vip 4’, Paola Di Benedetto si sfoga ed esprime le sue paure su Federico Rossi: “Fuori può succedere di tutto, questa cosa mi distrugge!” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Momenti pensierosi quelli che ha vissuto Paola Di Benedetto all’interno della casa del Grande Fratello ripensando al suo fidanzato Federico Rossi del duo Benji e Fede. Durante infatti una chiacchierata con Licia Nunez la bella influencer si è lasciata andare a dei dubbi circa il pensiero che in questo momento può avere il fidanzato: Lui magari pensa che la sua ragazza non c’è perché sta facendo il Grande Fratello, non sta facendo una cosa di vita o di morte. Ho capito che fuori può succedere il finimondo, qua dentro non hai la percezione di nulla e questa cosa mi distrugge. Qua stanno uscendo le nostre personalità. A cui Licia ha risposto: Noi siamo state bravissime però ovviamente non sappiamo cosa c’è dall’altra parte. Questo è il gioco, vivere qui separandosi dalla realtà. Ma Paola ha continuato comunque a sentirsi in un certo senso ‘in colpa’: È una ... isaechia

