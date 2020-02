Coronavirus, nuova ricerca: l’incubazione “potrebbe durare fino a 24 giorni” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Secondo una nuova ricerca, alla quale ha preso parte anche l’epidemiologo cinese Zhong Nanshan, conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nella gestione dell’epidemia di Sars nel 2003, il periodo di incubazione del nuovo Coronavirus “potrebbe durare fino a 24 giorni“. Nell’articolo l’epidemiologo osserva come “l’incubazione potrebbe essere zero giorni o arrivare fino a 24, dieci giorni in più di quanto si credesse in precedenza“: lo studio è in attesa di essere sottoposto alla revisione di altri ricercatori (“peer review”). Se i risultati dovessero essere confermati, andrebbero riviste le misure di quarantena messe in atto fino ad oggi. Il protocollo internazionale attuale prevede 14 giorni di isolamento per chi è risultato positivo al nuovo Coronavirus, per chi è stato nelle zone a rischio o è venuto a ... meteoweb.eu

