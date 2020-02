“Antonio”, la canzone-dedica di Levante a Diodato parla del loro amore: “Sei stato tu a salvarmi” (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’unico gossip sentimentale di questo Festival di Sanremo è quello tra Diodato, fresco vincitore, e Levante (12esima posizione, nonostante la qualità del suo pezzo, Tikibombom). I due non hanno solo diviso il palco dell’Ariston, seppur in momenti differenti, ma anche e soprattutto un’intensa storia d’amore durata dal 2016 al 2018. Una relazione metabolizzata e sublimata con le canzoni, come solo i cantautori di spessore sanno fare, ma che ora ritrova una seconda vita “sporcandosi” di gossip. E, tra dediche musicali reciproche, come fosse una corrispondenza, c’è già chi parla di ritorno di fiamma. Dediche reciproche Tutto comincia con un video di Coez che, scherzando su Instagram con Levante, le chiede “Ma lo sai che la canzone che ha vinto a Sanremo è dedicata a te?”. La cantante nega tra le risate e molto imbarazzata chiude il discorso. Il secondo atto si consuma a Domenica In, ... thesocialpost

