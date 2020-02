Si sta facendo un selfie e vede una ragazza che si vuole suicidare (Di domenica 9 febbraio 2020) Una ragazza era con il fratello più piccolo e stava facendo una passeggiata su un ponte, lo Stanley Bridge. Questo è un ponte lungo 400 metri che si affaccia sulla Stanley Bay di Alessandria, in Egitto. La ragazza ha deciso di farsi un selfie con il fratellino ma, appena si è fermata, ha visto che in piedi sulla balaustra c’era una ragazza che si voleva lanciare. La ragazza ha raccontato così: «Mi sono avvicinata per tirarla giù dalla ringhiera ma lei ha solo detto: dì al mio ragazzo che mi sono buttata per lui, e poi si è lanciata nel mare». La ragazza ha iniziato ad urlare e, per fortuna così facendo, ha attirato l’attenzione di tante persone che si trovavano lì in quel momento. Molti ragazzi si sono lanciati per recuperare la ragazza. Poi continua il racconto: «ero preoccupata anche per loro l’acqua era gelida e mossa, avevo paura che potesse succedere il peggio … ... baritalianews

