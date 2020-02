Primera Division, Real Sociedad-Athletic Bilbao: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Primera Division, Real Sociedad-Athletic Bilbao: probabili formazioni, pronostico e quote Real Sociedad-Athletic Bilbao è il uno dei match più attesi della 23esima giornata di Primera Division. Fischio d’inizio previsto domenica 9 febbraio alle ore 14:00 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián. La Real Sociedad si trova in ottava posizione in classifica a 34 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Leganés per 2-1. Due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite della ErReala.Segui Termometro Politico su Google News L’Athletic Bilbao occupa il nono posto in classifica con 31 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Getafe per 0-2. Per i Leones quattro pari e un ko negli ultimi cinque incontri disputati. La classifica aggiornata alla giornata 23 Le statistiche ... termometropolitico

ftg_soccer : GOAL! Universitario in Peru Primera Division Universitario 2-1 Sport Huancayo More live scores: -