Piemonte, la Lega alza gli stipendi ai suoi assessori e al presidente di Regione: 1000 euro in più (Di domenica 9 febbraio 2020) La Giunta regionale del Piemonte si alza lo stipendio: un progetto di legge presentato dalla Lega prevede un aumento dei rimborsi per chi utilizza l'auto blu (erano stati precedentemente tagliati) di mille euro al mese per assessori e presidente della Regione, Alberto Cirio. Gli stipendi della Giunta verranno allineati a quelli dei consiglieri, ora più alti per presidenti di commissione e capogruppo. fanpage

