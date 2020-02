Napoli-Lecce 2-3: Lapadula e Mancosu riaprono la crisi di Gattuso, ma è giallo con la Var (Di domenica 9 febbraio 2020) I giallorossi ritrovano la vittoria. Nono ko per gli azzurri, che recriminano per una simulazione fischiata a Milik che l’arbitro non cambia dopo il richiamo dei Var corriere

sscnapoli : ?? #NapoliLecce, tornelli aperti dalle ore 12:00 ?? - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce in vantaggio alla mezzora 1-0 per noi ?? il Tabellino… - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce nuovamente avanti, dopo il pareggio del Napoli in avvio… -