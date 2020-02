MotoGP, Test Sepang 2020: risultati day3. Fabio Quartararo completa il tris, bene Bagnaia e Valentino Rossi, indietro Marquez e Dovizioso (Di domenica 9 febbraio 2020) È intervenuta la pioggia per far calare ufficialmente il sipario sulla terza, ed ultima, giornata dei Test 2020 di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Il primo antipasto stagionale della classe regina oggi ha visto un lavoro particolare in pista, con molti piloti concentrati maggiormente sul passo gara, piuttosto che sul tempo fine a sé stesso, con tanti dettagli e novità che sono stati messi alla prova in queste ultime otto ore di sessione, anche se nell’ultima parte, come detto, il meteo ha fatto chiudere i battenti in anticipo ai team. L’equilibrio ha regnato sovrano sulla pista malese, con i primi diciotto piloti racchiusi in poco più di otto decimi, sintomo che potremmo davvero vivere una annata interessante in questo 2020. Il miglior tempo, anche in questa domenica, è stato fissato dal francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) che ha fatto tris dopo i record dei ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Semplicemente esagerato? ?? @jackmilleraus, che spettacolo ?? Del resto, come festeggiare il 2° tempo nei test ?? Se… - SkySportMotoGP : ? @ValeYellow46 soddisfatto dopo il Day-2 a Sepang ?? 'Non siamo distanti dai primi' #SkyMotori #MotoGP #SepangTest - SkySportMotoGP : ?? Sicuramente l'immagine del giorno in Malesia #SkyMotori #MotoGP #SepangTest -