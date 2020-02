Aggrediva le donne e le palpava: arrestato un tunisino (Di domenica 9 febbraio 2020) Valentina Dardari Si tratta di un muratore. Assaliva le sue vittime alle spalle e le buttava per terra. Dopo averle palpeggiate fuggiva arrestato un tunisino di 35 anni accusato di violenze nel quartiere Mazzetta, a La Spezia. La custodia cautelare, richiesta dal procuratore capo Antonio Patrono e dal sostituto Federica Mariucci, è stata concessa dal giudice delle indagini preliminari per il rischio che lo straniero potesse abusare di altre donne. Dal 2017 al 2019 il sospettato avrebbe terrorizzato diverse donne, aggredendole alle spalle quando entravano o uscivano da luoghi di lavoro, di studio o dalle loro abitazioni. Scaraventava le vittime per terra e le palpeggiava Come riportato da Il Secolo XIX, la prima aggressione risale alla fine del 2017, mentre l’ultima lo scorso 18 gennaio. L’aggressore agiva sempre nello stesso modo: solitamente sceglieva un luogo poco ... ilgiornale

