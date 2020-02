Virus, 6 nuovi contagiati sulla Diamond Princess (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma, 9 feb. (Adnkronos) – A sei nuovi passeggeri della nave è stato diagnosticato il nuovo . Ne danno notizia i media australiani, aggiornando a 70 il bilancio dei casi totali a bordo. I 3.700 passeggeri della nave da crociera sono stati posti da circa una settimana in quarantena in Giappone e dovranno attendere ancora otto giorni prima di poter scendere a terra. L'articolo Virus, 6 nuovi contagiati sulla Diamond Princess proviene da Ildenaro.it. ildenaro

