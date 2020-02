Slittino naturale: a Laas Pigneter/Clara sono secondi nel doppio, rimandata la vittoria nella Coppa del Mondo (Di sabato 8 febbraio 2020) Sei podi su sei gare per Patrick Pigneter e Florian Clara nel doppio della Coppa del Mondo di Slittino naturale. Gli azzurri sono secondi in quel di Laas: i russi Pavel Porshnev ed Ivan Lazarev rovinano la festa agli altoatesini, che vincendo la prova si sarebbero anche imposti nella sfera di cristallo. Appuntamento comunque solo rimandato. Festa azzurra anche con i cugini Patrick e Matthias Lambacher, terzi. Ordine d’arrivo doppio Cdm Laas (Ita): 1. PORSHNEV Pavel/LAZAREV Ivan RUS 2:14.12 2. Pigneter Patrick/Clara Florian ITA +0.53 3. LAMBACHER Patrick/LAMBACHER Matthias ITA +1.49 4. KOVSHIK Stanislav/TARASOV Ilia RUS +2.51 5. EGOROV Aleksandr/POPOV Petr RUS +2.79 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ... oasport

