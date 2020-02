Sanremo, Amadeus è inarrestabile. Risveglio ‘choc’ per il conduttore: non accadeva dal 1999 (Di sabato 8 febbraio 2020) In una serata lunga che celebra in diretta la pace tra Fiorello e Tiziano Ferro, con tanto di duetto, abbraccio e bacio sulle labbra, Sanremo segna un altro grande successo. Il quarto appuntamento con il Festival della canzone italiana è stato segnato dalla squalifica di Morgan e Bugo. Il leader dei Bluvertigo sale sul palco insieme al cantante e a sua insaputa cambia le parole della canzone in gara lanciando una frecciatina collega. “La tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo che sei su questo palco e rispetta chi ti ha portato”, ha cantato Morgan indicando Bugo che, visibilmente irritato, lascia il palco lasciando tutti senza parole.



In primis Amadeus, che irrompe sul palco per interrompere l'esibizione. Anche Morgan lascia il palco: "Bugo? Dove sei andato?", chiede. Il conduttore, visibilmente imbarazzato, cerca di ...

rtl1025 : +++ Amadeus: '#Morgan e #Bugo non rientrano, cercheremo di capire poi cosa è successo. Dispiace molto. Da regolamen… - Enzo_Miccio : Da Sanremo al saggio di fine anno... adesso diamo un pianoforte a tutti... vabbè sono le 2:15 “Amadeus io esco” #Sanremo2020 - simone_paciello : Secondo voi Amadeus quante volte ancora ci ripeterà che è IL 70ESIMO FESTIVAL DI SANREMO? ???? #festivalsanremo2020 -