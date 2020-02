‘Sanremo 2020’, Bugo in conferenza stampa dopo la terribile lite con Morgan racconta dettagliatamente come sono andate le cose (Di sabato 8 febbraio 2020) Non accenna a placarsi la querelle tra Morgan e Bugo che ha infiammato nelle ultime ore la settantesima edizione del Festival di Sanremo. I due cantanti, partecipanti in coppia alla kermesse canore, hanno stupito il pubblico del Teatro Ariston e i numerosissimi spettatori con un improvviso siparietto durante la loro esibizione della loro Sincero. Pochi minuti fa Bugo, accompagnato dal suo manager Valerio Soave, ha spiegato i retroscena dietro quanto successo durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020: La cosa più assurda è che sono qua a giustificare la mia buona fede nei confronti di Morgan la mia volontà nel progetto e la serietà con cui volevo fare questa cosa con lui anche in nome dell’amicizia e della stima. … La canzone era mia e Marco è intervenuto magnificamente e ci tengo a sottolinearlo. … Quando era il momento di decidere che cover fare ho ... isaechia

