Novartis, nasce una lotteria per regalare il farmaco più costoso al mondo (Di sabato 8 febbraio 2020) Novartis, nasce una lotteria per regalare il farmaco più costoso al mondo: pioggia di critiche all’indirizzo della nota azienda farmaceutica. Si chiama Zolgensma, cura l’atrofia muscolare spinale ed è il farmaco più costoso al mondo visto che una singola dose costa $2.1 milioni. La multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico Novartis – secondo quanto … L'articolo Novartis, nasce una lotteria per regalare il farmaco più costoso al mondo proviene da www.inews24.it. inews24

Novartis nasce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Novartis nasce