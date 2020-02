Newcastle, Rose: «Ho lasciato il Tottenham per via di Mourinho» (Di sabato 8 febbraio 2020) Danny Rose, terzino del Newcastle, ha spiegato di aver salutato il Tottenham dopo l’arrivo di José Mourinho Interrogato dalla BBC dopo il suo trasferimento dal Tottenham al Newcastle, Danny Rose ha rivelato di aver deciso di lasciare gli Spurs per via del rapporto non idilliaco con Mourinho. «Un mese dopo l’arrivo di Mourinho sapevo già che non avrei mai giocato. Era difficile allenarsi sapendo questo, ma ci ho provato. Adesso per fortuna posso giocare ogni settimana e dimostrare di valere un posto a Euro2020». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

