Meteo e clima Gennaio 2020 in Italia: mite e secco, non caldissimo (Di sabato 8 febbraio 2020) clima E Meteo: lo scorso mese di Gennaio ha visto il dominio incontrastato di una vasta cellula di Alta Pressione sull'Europa centro occidentale, che solo a tratti ha lasciato spazio a brevi perturbazioni atlantiche nella seconda metà del mese. Di conseguenza, le precipitazioni sono state decisamente scarse, tanto da registrare un deficit del 67% rispetto alla norma. E' stato dunque il mese di Gennaio più secco degli anni Duemila, meno piovoso anche del secco Gennaio del 2007. La temperatura media Italiana ha presentato invece un'anomalia abbastanza moderata di +1,3°C. Altri mesi di Gennaio del passato sono stati più caldi, a partire dall'anomalia di +2,6°C del 2007 o di +2,5°C del 2014. L'anomalia è stata contenuta grazie alle inversioni termiche che hanno interessato in particolare le zone di pianura, mentre in montagna ha fatto molto più caldo del normale. meteogiornale

