Lavoro, il demografo Rosina: “Più immigrati ben inseriti nella nostra società e meno giovani in fuga. O il sistema Paese imploderà” (Di sabato 8 febbraio 2020) “Un Paese con accentuato invecchiamento della popolazione e alto debito pubblico come il nostro non ha alcuna possibilità di tornare a crescere se non rafforza il contributo del suo asse portante produttivo. Se quello crolla, tutto il sistema rischia di implodere“. Il demografo Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica sociale alla Cattolica di Milano, sintetizza così con ilfattoquotidiano.it la sfida che aspetta l’Italia nei prossimi dieci anni, quando i 30-34enni di oggi raggiungeranno l’apice della vita lavorativa. Con l’effetto collaterale che – come dimostra il paper firmato da Rosina con Mirko Altimari – senza interventi gli occupati nella fascia di età 40-44 anni, la “forza motrice” della nostra economia, crolleranno di oltre il 30%. Che cosa si può fare, nel breve periodo, per evitare quel crollo? Lo scenario ... ilfattoquotidiano

