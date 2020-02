Devil Angelo vola dopo eliminazione: risposta a Rudy e grande collaborazione (Di sabato 8 febbraio 2020) Amici, Devil Angelo eliminato a un passo dal Serale Devil Angelo è stato eliminato da Amici, come da anticipazioni, e se non lo avessimo saputo avremmo reagito con un certo stupore perché il rapper avrebbe potuto fare davvero un bel Serale. Dieci posti però sono pochi, e, per quanto la scelta possa sembrare contestabile, i … L'articolo Devil Angelo vola dopo eliminazione: risposta a Rudy e grande collaborazione proviene da Gossip e Tv. gossipetv

AmiciUfficiale : Il prof @RudyZerbi ha una proposta per Devil Angelo, dovrebbe accettarla? #Amici19 - insurrezi0ne : Devil Angelo convintissimo e poi è uscito ???? #amici #Amici19 - fenji83 : RT @lovexdaya: Quindi, Martina dice una cosa su Giulia e fanno vedere un video, Javier impreca e fanno vedere un video, Devil Angelo si inc… -