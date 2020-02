Bugo: “A me non piacciono gli interisti, sono un po’ pesanti e frustrati” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tra i concorrenti di Sanremo, si è parlato molto di lui, ma non per la sua performance al Festival, bensì per l’episodio che lo ha visto protagonista insieme al suo compagno canoro Morgan. Bugo, nella serata di ieri, ha lasciato il palco durante la canzone per via del comportamento di Morgan, che ha cambiato le parole del testo accusandolo. Qualche attimo di imbarazzo in diretta tv, poi la decisione: i cantanti sono stati squalificati. Oggi Bugo è stato intervistato da Calciomercato.com, parlando anche della sua fede calcistica e dell’emozione di vedere Cristiano Ronaldo tra gli spettatori dell’Ariston. “Quando ho visto Cristiano Ronaldo in nelle prime file non volevo nemmeno salire sul palco a cantare, avrei preferito direttamente andare a salutare Ronaldo. Non sono riuscito a vederlo, mi sarebbe piaciuto fargli i complimenti per tutto. Ma sono stato ... calcioweb.eu

