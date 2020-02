A Italia sì fischi per la vendetta di Morgan che continua ad attaccare Bugo (Foto) (Di sabato 8 febbraio 2020) Passano le ore e si inizia a scoprire cosa è accaduto davvero tra Morgan e Bugo durante queste serate del festival di Sanremo 2020. Non è ancora tutto chiaro ma da Italia sì i fischi che arrivano per Morgan dicono molto sul parere del pubblico a favore o contro il musicista che si sta rendendo protagonista pur con la squalifica al festival. Ascoltando le due campane adesso è più semplice comprendere e la lunga conferenza stampa ha chiarito le idee a molti ma Marco Castoldi continua a riferire la sua versione dei fatti. Sono uno contro l’altro se possibile anche più di stanotte. Attacchi e retroscena che non avremmo mai immaginato; fino a poche ore prima parlavano di una grande amicizia, di riconoscenza. Tutto finito fino a quando magari si chiariranno, ma per il momento ci sono i fischi mentre Morgan in collegamento con Italia Sì ripete che Bugo venderebbe sua madre… Morgan continua AD ... ultimenotizieflash

BFmyhappiness : RT @blackstarqeeen: “NO AL BULLISMO!!” Poco dopo: - 50enne a caso: che schifo il bacio gay tra Tiziano e Fiorello - Fischi ad Achille Laur… - blackstarqeeen : “NO AL BULLISMO!!” Poco dopo: - 50enne a caso: che schifo il bacio gay tra Tiziano e Fiorello - Fischi ad Achille… - PartymaryForte : Fischi per Achille e applausi scroscianti per la Pavone. Che schifo mammamia, questa è l’Italia ???????? #Sanremo2020 -