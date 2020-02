Serie B, Ivan Provedel portiere della Juve Stabia segna il gol del 2-2 contro l’Ascoli (Di sabato 8 febbraio 2020) È successo di tutto in Ascoli-Juve Stabia. Il colpo di scena dell'anticipo della 23a giornata del campionato di Serie B è arrivato al minuto 95. Sugli sviluppi di un cross proveniente dalla sinistra il portiere della formazione campana Ivan Provedel, a caccia di fortuna in area avversaria, ha segnato con un grande stacco aereo la rete del definitivo 2-2. Una prodezza che ha ricordato quella di Brignoli in Benevento-Milan. fanpage

