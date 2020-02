Sanremo, la quarta serata: sul palco tutti i 24 big. Leo Gassmann vincitore delle nuove proposte. Attesa per Ghali e Nannini (Di venerdì 7 febbraio 2020) quarta serata per questa 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 che sta registrando giorno dopo giorno ascolti da record (ieri il culmine con i 54,5% di share). Tornano a esibirsi sul palco tutti i 24 big con le canzoni in gara, ancora una votazione in vista della finale di domani. Questa sera invece è stato eletto il vincitore tra i giovani delle “nuove proposte”. Il premio è andato a Leo Gassmann che ha vinto la finalissima contro Tecla. Fiorello scende le scale dell’Ariston con una testa da coniglio. Sotto, la parrucca da Maria De Filippi Benvenuti alla quarta serata Tecla vince la prima sfida tra le “nuove proposte” Leo Gassman è il secondo finalista delle “nuove proposte” Con il 52,5% dei voti, Leo Gassmann vince Sanremo Giovani. Decisamente pacata la reazione di papà Alessandro. In un video, l’attore commenta il ... open.online

Agenzia_Ansa : #Sanremo2020 Leo #Gassmann vince la gara delle Nuove Proposte #ANSA @SanremoRai - LaStampa : #Sanremo2020, sul palco i 24 big: segui diretta della quarta serata con i nostri inviati @alicetta @robypava… - Agenzia_Ansa : Francesco Gabbani in testa alla classifica dopo la terza serata #sanremo2020 @SanremoRai #ANSA -