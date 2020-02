Sanremo 2020: Tributo commovente a Vincenzo Mollica (Di sabato 8 febbraio 2020) Fiorello e Amadeus celebrano l’ultimo Sanremo di Vincenzo Mollica, 82 anni, malato di parkinson, con dei videomessaggi: Benigni, Vasco Rossi e Stefania Sandrelli abbracciano a distanza il giornalista. L’abbraccio Stefania Sandrelli: “Sei dolce e buono, sei tu la Rai” Vasco Rossi: “Grazie, Mollica. Grazie per tutto quello che hai fatto per la Musica in Rai”. Roberto Benigni: “Sei tu Sanremo, li hai vinti tutti te!” L'articolo Sanremo 2020: Tributo commovente a Vincenzo Mollica proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

