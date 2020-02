Quanto guadagnano gli insegnanti in Italia e in Europa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le retribuzioni dei docenti Italiani tornano di nuovo sotto i riflettori. Per Papa Francesco i professori sono mal pagati. Dai dati Ocse il gap più vistoso è alle medie e superiori. In attesa del nuovo Ccnl, dal 1° luglio scattano però gli effetti del decreto sul cuneo (per redditi fino a 40mila euro) ilsole24ore

