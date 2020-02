Prescrizione, intesa Pd-5S-Leu Ma i renziani dicono ancora no (Di venerdì 7 febbraio 2020) La maggioranza esce spaccata dal vertice a Palazzo Chigi sulla riforma del processo penale e sulla Prescrizione. L'accordo raggiunto, e che vedrà il testo sulla riforma del processo penale approdare in Cdm lunedì prossimo, ha infatti visto convergere M5S, Pd e Leu, mentre non trova d'accordo Italia Viva, che si è sfilata dall'intesa. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

GianlucaVasto : L'intesa raggiunta sulla #prescrizione è ottima, lo dimostra il fatto che a Renzi non piace! Tre forze di maggioran… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Prescrizione, intesa Pd-5S-Leu Ma i renziani dicono ancora no - lupovittorio42 : RT @GianlucaVasto: L'intesa raggiunta sulla #prescrizione è ottima, lo dimostra il fatto che a Renzi non piace! Tre forze di maggioranza (#… -