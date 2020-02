NCIS Los Angeles 11 su Rai2 non va in onda per Sanremo 2020, stasera 7 febbraio spazio alle repliche (Di venerdì 7 febbraio 2020) NCIS Los Angeles 11 su Rai2 non va in onda venerdì 7 febbraio. L'undicesima stagione dell'action crime si prenderà infatti una pausa durante la settimana di Sanremo 2020 per tornare poi in onda prossimamente. Al posto degli episodi inediti previsti per stasera, saranno invece trasmesse delle repliche. Nel particolare: gli ultimi tre episodi della nona stagione e la première della decima. Ecco le anticipazioni nel dettaglio.Si parte dal 9x22 intitolato Faccia a faccia, di cui vi riportiamo la sinossi:Claudia Diaz, la pupilla del falsario peruviano Marca, viene uccisa in prigione da una detenuta. La squadra capisce che il criminale cercherà di vendicarsi contro chiunque abbia contribuito alla cattura di Claudia. Sam si trova così a lavorare di nuovo con l'Agente Nicole DeChamps, ora passata all'NCIS. Inoltre, Callen è convocato dall’ATF, ovvero il Bureau degli Affari Interni di ... optimaitalia

