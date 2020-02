Il ritorno di Fiorello, il vincitore delle Nuove Proposte e i 24 big in gara, il programma della quarta serata di Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gli ospiti e la scaletta della quarta serata di Sanremo 2020. Grande attesa per il ritorno di Fiorello. Chi vincerà tra le Nuove Proposte? SANREMO (IMPERIA) – Grande attesa per il primo verdetto dell’Ariston. La quarta serata di Sanremo eleggerà il vincitore delle Nuove Proposte. Si partirà con le semifinali che vedranno come protagonisti Fasma, Leo Gassmann, Tecla e Marco Sentieri. Poco dopo saranno mandate in onda le videoclip dei finalisti e la proclamazione dovrebbe avvenire intorno alle 21:30. La scaletta della quarta serata di Sanremo 2020 Penultima serata a Sanremo e le sorprese non mancheranno. Questa volta insieme ad Amadeus sul palco dell’Ariston saliranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Noviello, la fidanzata di Valentino Rossi. Il nove volte campione di MotoGP non ci sarà perché impegnato a Sepang con i test invernali. Grande attesa anche ... newsmondo

pale_blue_ric : infatti tollererò l'ennesima presenza di tiziano ferro oggi a sanremo solo se servirà da deterrente contro il ritor… - NewsMondo1 : Il ritorno di Fiorello, il vincitore delle Nuove Proposte e i 24 big in gara, il programma della quarta serata di S… - zazoomnews : Sanremo 2020 quarta serata 7 febbraio: la scaletta i 24 BIG ospiti e il ritorno di Fiorello - #Sanremo #quarta… -