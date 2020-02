Fanno una rapina in farmacia , una cliente spaventata dà i suoi soldi ma loro l’abbracciano e la baciano e da lei non prendono nulla (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una rapina anomala quella messa a punto da due malviventi in una farmacia a Amarante, nella zona nord-est del Brasile. I due rapinatori sono entrati in farmacia e hanno intimato al farmacista di dare loro tutto l’incasso che aveva. La farmacia era piena di clienti e tra questi c’era una donna molto anziana che, alla vista dei due rapinatori, si è molto spaventata , ha aperto la sua borsa e ha offerto loro il suo danaro. Ma i rapinatori non l’hanno accettato, l’hanno abbracciata, le hanno dato un bacio sulla fronte e le hanno detto: «No signora, stia zitta, non voglio i suoi soldi». Poi hanno continuato a prendere i soldi dal farmacista e, quando hanno preso tutto l’incasso che ammontava solo a 240 euro, sono fuggiti via. La polizia, nonostante le ricerche serrate, non è riuscita più a trovare i rapinatori che si sono dileguati senza lasciare alcuna ... baritalianews

virginiaraggi : La Casa Internazionale delle Donne è salva. Abbiamo trovato una soluzione in Parlamento grazie ad un emendamento co… - matteosalvinimi : E come reagisce il governo? Con una circolare alle prefetture in cui si invita ad aumentare i rimborsi per le strut… - GassmanGassmann : @ferrazza Ferrazza,le persone che lei ha classificato come figli di,dandone una accezione negativa,sono tutti ugua… -