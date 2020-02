DIRETTA MotoGP, LIVE Test Sepang 2020: Yamaha Petronas dominante con Quartararo e Morbidelli, 10° Valentino Rossi (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 11.00 BANDIERA A SCACCHI! Si chiude qui la prima giornata di Test per la MotoGP in Malesia. 10.56 A cinque minuti dalla fine del turno, sono tutti rientrati ai box e difficilmente qualcuno tornerà a girare. 10.53 Dovizioso e Rossi preferiscono prendere la via della pit-lane e finiscono probabilmente qui il programma di lavoro odierno. 10.50 Rins e Bagnaia rientrano ai box, mentre Rossi si unisce a Dovizioso e scende in pista a dieci minuti dallo scadere. 10.48 Pochissima attività in pista in questo momento con Rins, Dovizioso e Bagnaia unici piloti impegnati sul tracciato. 10.45 Un quarto d’ora alla fine della prima giornata di Test a Sepang. Quartararo è sempre al comando davanti al compagno di squadra Morbidelli. 10.43 Miller lima altri 22 millesimi ma rimane in quinta piazza appena alle ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Ecco la nuova @YamahaMotoGP ?? Di @ValeYellow46 e @mvkoficial12 ?? - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2020 in DIRETTA: ultima ora di fuoco su pista asciutta Quartararo fa subito paura 9° Valent… - zazoomnews : DIRETTA MotoGP LIVE Test Sepang 2020: Quartararo spaventa tutti indietro Valentino Rossi e Marquez - #DIRETTA… -