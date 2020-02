Ancelotti: “Come il Milan può vincere il derby? Andando in chiesa e pregando…”, la confessione di Ordine (Di venerdì 7 febbraio 2020) San Siro in festa, domenica sera si gioca il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Nerazzurri a caccia della vittoria per rimanere in scia della Juve, rossoneri in ripresa ma provenienti dal pari interno contro l’Hellas Verona. A tal proposito, interpellato sulla gara è stato il giornalista Franco Ordine, opinionista di Tiki Taka che ha parlato a ‘Tutti Convocati’, trasmissione radiofonica di Radio 24. “Ho chiesto ad un mio amico che ha allenato il Milan – ha detto – ha vinto tanto e si chiama Carlo in che modo il Milan possa vincere questo derby. Lui mi ha detto: ‘sei il solito pessimista, un modo c’è, andare in chiesa e pregare”. Il riferimento è ovviamente all’ex tecnico del Milan, che ha da poco lasciato il Napoli, Carlo Ancelotti. La leggenda di Tomàs Felipe Carlovich: più forte di Maradona, si fermò a pescare ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #Ancelotti: 'Come il #Milan può vincere il derby? Andando in chiesa e pregando...', la confessione di #Ordine - - chicco15340160 : È bastato ritrovare un allenatore con buonsenso qualche risultato positivo e dopo le macerie lasciate dal plurieson… - diego4all : .... a cagare Ordine: “Ho chiesto ad Ancelotti come il Milan possa vincere il derby. Mi ha detto di andare…” -