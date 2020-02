Serie C, presentate le nuove maglie della rappresentativa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Maglia rappresentativa Serie C – Erreà Sport e Lega Pro hanno presentato al Centro Sportivo del Colorno Calcio le nuove divise della rappresentativa che i giovani calciatori della Serie C utilizzeranno nella prossima stagione. Le nuove maglie sono state presentate nell’ambito di una giornata di lavoro che ha visto la partecipazione, oltre che di Angelo … L'articolo Serie C, presentate le nuove maglie della rappresentativa calcioefinanza

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Serie C, presentate le nuove maglie della rappresentativa: Maglia rappresentativa Serie C – Err… - CalcioFinanza : #LegaPro, presentate le nuove maglie della rappresentativa di #SerieC - salernopost : E’ stato presentato nei giorni scorsi il nuovo piano di raccolta differenziata elaborato dalla Sarim per il Comune… -