Oroscopo di Paolo Fox, 6 Febbraio: ecco cos dicono le stelle (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci accingiamo al weekend. Ma intanto cosa prevede l’Oroscopo di Giovedì 6 Febbraio? Lo leggiamo di seguito con le previsioni astrologiche di Paolo Fox. Oroscopo segno per segno Ariete: i tuoi cari ti infastidiscono o forse i colleghi si comportano male. Se qualcuno è debole ti prodighi per difenderlo, anche perché Venere in Pesci ti dà compassione. Toro: Venere è in Saturno, Giove è in buon aspetto, ti aiuta nei sentimenti e puoi contare su un buon cielo. I single sono circondari da amici, persone che hanno le stesse idee e la stessa visione della vita. Gemelli: hai un atteggiamento contrario agli altri. Non sempre è quello che vuoi ma sei lunatico e reagisci male alle provocazioni. Sforzati e tieni sotto controllo le relazioni. Cancro: puoi contare su mercurio, grazie al quale diventi dinamico e dialoghi bene con gli altri. Puoi prendere contatti con persone lontane o sei in ... nonsolo.tv

zazoomnews : Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2020: il Sagittario recupera in amore il Capricorno affronterà delle divergen… - italiaserait : Oroscopo Paolo Fox di domani, 7 febbraio 2020: pronostici in anteprima - controcampus : ?buongiorno e buone stelle? previsioni #oroscopo #paolofox -