Indian Motorcycle: storia e modelli di listino 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nata agli inizi del Novecento, la Indian Motorcycle ha vissuto alterne vicende dopo la Seconda Guerra Mondiale; dal 2011 appartiene alle Polaris Industries. Gli Stati Uniti rappresentano da sempre un riferimento nel panorama motociclistico internazionale. I marchi americani sono tra i più famosi al mondo; tra questi non vi è solo il celeberrimo Harley-Davidson ma anche la Indian Motorcycle, la Casa motociclistica più antica d’America. Indian Moto storia: dalle origini agli anni Duemila La Indian Motorcycle Company viene fondata nel 1901 da George M. Hendee, un ex campione di ciclismo, e Carl Oscar Hedström, anno in cui viene costruito il primo stabilimento dell’azienda (a Springfield, nel Massachusetts). La prima moto griffata Indian viene venduta nel 1902; come riporta il sito ufficiale in lingua italiana, “ha la trasmissione a catena ed un motore ... newsmondo

motorionline : #Indian Motorcycle Roadmaster Elite 2020: introdotta una nuova ricercata Touring [FOTO] - - MotociclismoIT : Indian presenta la nuova Roadmaster Elite - vbikestore : -