Il matrimonio della principessa Beatrice si terrà a maggio? - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Rossi Secondo i tabloid il matrimonio della principessa Beatrice sarebbe stato posticipato a causa dello scandalo Epstein e della Megxit, ma non c'è ancora una data ufficiale e la figlia del principe Andrea sarebbe furiosa Da mesi si parla del prossimo royal wedding che vedrà all’altare la principessa Beatrice e il suo fidanzato Edoardo Mapelli-Mozzi. Eppure non ne sappiamo ancora nulla, neanche quale sarà la chiesa in cui si celebreranno le nozze. A questo punto una domanda verrebbe spontanea: questo matrimonio s’ha da fare, oppure no? Si tratta del royal wedding più atteso dell’anno, ma ormai sembra una telenovela senza fine. Nelle puntate precedenti la festa di fidanzamento della principessa Beatrice stava per essere rimandata a causa dello scandalo Epstein che ha coinvolto il duca di York. Alla fine si è tenuta lo stesso lo scorso 18 dicembre al Chiltern ... ilgiornale

