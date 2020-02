Il Ladro Di Giorni, un’occasione mancata il noir di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio (Di giovedì 6 febbraio 2020) un’occasione mancata questa de Il Ladro Di Giorni. Alla base c’è un soggetto dello stesso regista Guido Lombardi che aveva vinto il premio Solinas nel 2007. Il quale, dopo molti anni e altri due film nel mezzo, il bell’esordio di Là-Bas. Educazione Criminale, Leone del Futuro a Venezia, e il curioso noir napoletano in stile Le Iene di Take Five, è riuscito a tradurlo in film, anche anticipato dal romanzo omonimo edito da Feltrinelli. A produrre sono la Indigo Film e la Figli del Bronx di Gaetano Di Vaio, insieme a Rai Cinema, col progetto sposato, ne è il protagonista, da Riccardo Scamarcio. Scamarcio è uno dei pochi attori italiani, lo aveva già dimostrato in Pericle Il Nero e ancora meglio ne Lo Spietato, a non tirarsi indietro di fronte a parti di cattivo integrale. Ed è cattivo Vincenzo, il padre de Il Ladro Di Giorni, ex galeotto e vedovo che torna dopo sette anni di carcere a ... optimaitalia

