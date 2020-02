Gli incidenti ferroviari più gravi di sempre: dalla strage di Balvano a quella di Viareggio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nel 1944 nel Potentino uno degli incidenti ferroviari che ha mietuto più vittime. Il più recente è avvenuto a Pioltello due anni fa. Il deragliamento del Frecciarossa Milano-Salerno avvenuto all’alba è l’ultimo di una lunga serie di incidenti ferroviari in Italia. Il nostro Paese, infatti, ha spesso dovuto fare i conti con una serie di … L'articolo Gli incidenti ferroviari più gravi di sempre: dalla strage di Balvano a quella di Viareggio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

lbianchetti : Attentato? Ma che diavolo dice? Ma è possibile che non ragionano nemmeno quelli che hanno studiato? Gli incidenti v… - trecarte : Sarà perché mio padre è stato macchinista Sarà perché è deragliato 2 volte quando era in servizio Gli incidenti fe… - PrimaPaginaWeb : RT @Agenzia_Ansa: Cade con gli sci, bimba gravissima in Friuli #ANSA -