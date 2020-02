Fed Cup 2020, Elisabetta Cocciaretto: “Contenta di aver portato il primo punto all’Italia” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto Elena Malygina con un doppio 6-1 nel primo singolare di Italia-Estonia, match valido per il Gruppo I della Fed Cup 2020 di tennis. La 19enne marchigiana, numero 153 del ranking WTA, ha letteralmente asfaltato la padrona di casa sul cemento indoor di Tallin e ha così regalato un primo punto importante alla nostra Nazionale in attesa del confronto di lusso tra Camila Giorgi e Anett Kontaveit. Elisabetta Cocciaretto ha commentato in questo modo la sua prova ai microfoni della Federtennis: “Non potevo desiderare un esordio migliore: è stata una buona partita. Giocare per la nazionale non è mai facile. Il mio obiettivo è quello di giocare tutti i punti e per quello durante la partita mi sono arrabbiata in un paio di occasioni nonostante fossi avanti nel punteggio. Sono contenta di aver portato il primo punto all’Italia”. CLICCA QUI PER TUTTE LE ... oasport

