Paolo Jannacci a Sanremo 2020: “Ma siamo sicuri che partecipo?” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: Paolo Jannacci in gara tra i Campioni con il brano “Voglio parlarti adesso” Debutterà stasera Paolo Jannacci al Festival di Sanremo 2020, dove gareggia tra i Big con la canzone ‘Voglio parlarti adesso’. Figlio di Enzo Jannacci, Paolo Maria, in arte solo Paolo Jannacci, oltre ad essere un cantante, è un musicista, compositore e arrangiatore e suona tre strumenti: pianoforte, basso e fisarmonica. Classe 1972, Paolo Jannacci ha sempre spaziato, nel corso della sua carriera nel campo musicale (è un musicista professionista dal 1988), in più settori, alternando varie attività: pubblicità, colonne sonore per film, recitazione e produzioni discografiche. L’artista in passato ha vinto diverse targhe Tenco, un premio Lunezia, il premio Lavagnino TV, ha avuto inoltre una nomination al Nastro d’argento e una al David di Donatello. Paolo è, tra le ... lanostratv

