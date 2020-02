“Mia madre si è data fuoco”. Sanremo, l’emozionante monologo di Rula Jebreal sul palco dell’Ariston. Il pubblico in lacrime (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Grande emozioni ieri sera durante la prima serata del Festival di Sanremo. Sul palco arriva il momento di Rula Jebreal, che per il suo monologo in cui prova ad evidenziare la situazione gravissima, dal punto di vista dei numeri, che riguarda la condizione della donna, in relazione alle violenze subite, agli abusi e alle uccisioni. “Nell’80% dei casi il carnefice non ha bisogno di bussare alla porta per un motivo semplice, ha le chiavi di casa, ci sono le impronte ovunque”. Due leggii differenti davanti a Rula Jebreal, su uno sono riportati i dati e frasi che sottolineano l’allarmante realtà della condizione femminile, La giornalista racconta la vicenda di sua madre, che si è tolta la vita dopo un’infanzia di violenze subite e fatica a trattenere la commozione. “Voi non avete nessuna colpa”, dice rivolgendosi alle donne. Sull’altro leggio ci sono frasi di canzoni celebri della storia ... caffeinamagazine

TeresaBellanova : 'Domani chiedetevi pure com'era vestita la Jebreal, ma che non si chieda mai più a una donna com'era vestita quella… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -