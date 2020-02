Meteo Roma: previsioni per giovedì 6 febbraio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Meteo Roma: previsioni per giovedì 6 febbraio Giornata caratterizzata da tempo stabile con sole prevalente sulla Capitale al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente sereni. Temperature comprese tra +2°C e +12°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 6 febbraio Tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su tutti i settori della regione sia al mattino sia al pomeriggio; anche in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne Meteo Italia: previsioni per giovedì 6 febbraio Al Nord: Al mattino innocue nubi in transito su tutti i settori. Al pomeriggio persistono condizioni di stabilità ovunque con cieli in prevalenza sereni. In serata qualche addensamento in più atteso sulla Liguria ma senza fenomeni, stabile altrove. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli o moderati di direzione ... romadailynews

