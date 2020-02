Junior Cally, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Junior Cally, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2020 Tra i cantanti in gara a questo Festival di Sanremo 2020 c’è Junior Cally, rapper romano molto seguito dai giovani. Un artista che già prima dell’inizio di questa 70esima edizione ha fatto parlare molto di sé, a causa di alcuni testi delle sue canzoni accusati di sessismo e addirittura istigazione allo stupro e al femminicidio. Ma chi è Junior Cally? Nonostante la sua giovane età, si tratta di un rapper già molto affermato, che di certo non passerà inosservato sul palco dell’Ariston. 28 anni, si nascoste dietro una maschera: una forma di protezione che aumenta il mistero attorno al suo personaggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera e vita privata. Tutto sul Festival di Sanremo 2020: cantanti, canzoni, conduttori, conduttrici, ospiti Junior Cally chi è il cantante di Sanremo ... tpi

