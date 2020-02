Coronavirus, nave da crociera isolata nel porto di Yokohama in Giappone: dieci casi d’infezione a bordo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La nave da crociera Diamond Princess ferma nel porto della città Giapponese di Yokohama è stata posta in quarantena, dopo che a bordo sono stati costatati finora dieci casi di infezione da Coronavirus. La nave da crociera appartiene alla società “Princess Cruises“. A far scattare le misure di protezione è stato all’origine un passeggero ottantenne di Hong Kong, risultato sabato positivo al virus. L’uomo si è imbarcato il 20 di gennaio a Yokohama, per poi scendere dalla “Diamond Princess” cinque giorni dopo a Hong Kong. Tra i passeggeri e i membri dell’equipaggio, 120 persone presentano sintomi come tosse e febbre, hanno comunicato le autorità nipponiche. Altre 153 persone hanno avuto contatti ravvicinati con l’anziano passeggero. Sono stati i primi a essere esaminati. Tra i passeggeri cui è stato diagnosticato il virus, evidenzia ... meteoweb.eu

