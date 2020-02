Coronavirus, al via in Italia controlli in aeroporti. Borrelli: 24mila persone al termoscanner (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono oltre 24mila le persone controllate nell`aeroporto di Fiumicino con l`apparecchiatura termoscanner per l`emergenza Coronavirus. Il dato è stato riferito dal capo della protezione civile e commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, che ha spiegato: "Da stasera controlli in tutti gli scali. Con oltre 880 volontari". E così l'Italia ha iniziato a controllare negli aeroporti tutti i passeggeri in arrivo con voli internazionali nel tentativo di fermare la diffusione del Coronavirus. I controlli con scanner termici prima riservati solo a chi arrivava dalle zone interessate dal virus sono stati estesi a tutti i voli, anche dall'Europa. Negli scali senza scanner sono al lavoro centinaia di volontari della Croce Rossa. Nello scalo di Fiumicino, ha fatto sapere aeroporti di Roma, sono stati allestiti 3 check-point centralizzati, uno presso il Terminal 1 e due al ... ilfogliettone

