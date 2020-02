Compleanno Ronaldo, Florentino Perez: «Ti ricordiamo molto» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Auguri di buon Compleanno anche dal presidente del Real Madrid per Cristiano Ronaldo: il messaggio di Florentino Perez «Congratulazioni al miglior giocatore del mondo, ti ricordiamo molto». Questo il messaggio di auguri riportato da Record di Florentino Perez, numero uno del Real Madrid, a Cristiano Ronaldo. Il presidente dei Blancos ha approfittato del Compleanno del portoghese (che oggi compie 35 anni) per rendergli omaggio, a conferma di un rapporto di reciproco rispetto che non è rimasto intaccato nonostante il trasferimento alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

