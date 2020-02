Bufera su Toscani. Difende i Benetton: “A chi interessa che caschi un ponte?” L’ira dei familiari delle vittime: “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto”. Toti: “Chieda scusa” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Ma a chi interessa che caschi un ponte? Smettiamola”. E’ Bufera sulle parole pronunciate dal fotografo Oliviero Toscani a Un giorno da pecora, parlando della foto delle sardine con Luciano Benetton e a proposito della tragedia del ponte Morandi. “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto” il commento di Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi. “Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi qualche nuova pensata- afferma Possetti in una nota – , ogni tanto qualcuno usa i nostri morti per mettersi in mostra o per comunicare idiozie stasera ho sentito registrate delle esternazioni, inopportune e confuse di Toscani, ovviamente a lui potrà non interessare che sia caduto un ponte in Italia nel 2018, potrebbe essere che lui viaggi sempre in elicottero, in effetti passare su un ponte francamente è un ... lanotiziagiornale

