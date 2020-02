Beatrice Valli e Marco Fantini svelano il sesso del bebè | l’annuncio tanto atteso

‘Uomini e Donne’ - Beatrice Valli e Marco Fantini annunciano il sesso del loro secondo bebè! : Sarà unafemminuccia, il terzo pargolo che arriverà tra pochissimi mesi ad abbracciare mamma Beatrice Valli e papà Marco Fantini. Dopo Alessandro, nato dalla precedente relazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con Nicolas Bovi, e dopo Bianca, i due bellissimi modelli sono pronti ad accogliere il nuovo fiocco rosa che tra non molto colorerà le loro vite. Ad annunciarlo pochissimi minuti fa sono stati proprio i due genitori, durante la ...

Beatrice Valli UeD - critiche ferocissime sul web “Tua figlia è bruttissima” (FOTO) : Beatrice Valli e i commenti cattivi su sua figlia sui social network, l’ira dell’ex tronista di Uomini e Donne Commenti cattivi su Beatrice Valli e su sua figlia. La donna è nuovamente incinta e nel momento in cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato il suo pancino qualche settimana fa, subito però sono arrivati anche una serie di commenti negativi su sua figlia Bianca. La bella Beatrice ha voluto raccontare di come ha ...

Marco Fantini e Beatrice Valli a Verissimo : svelata data delle nozze e nome del loro secondo figlio : Ecco quando si sposano Marco Fantini e Beatrice Valli, i due svelano anche il nome del loro secondo figlio Marco Fantini e Beatrice Valli per la prima volta sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 1 febbraio su Canale 5, dove hanno parlato del loro amore, delle nozze e dell’arrivo del loro secondo figlio. I due stanno per diventare genitori per la seconda volta, per la Valli però si tratta del ...

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano il 27 settembre e annunciano il nome del bebè : La coppia nata a Uomini e Donne, ospite a Verissimo, annuncia la data del matrimonio. Nel frattempo, Beatrice Valli è incinta per la terza volta (la seconda da Marco Fantini): pur non rivelando il sesso del nascituro, hanno spiegato che si chiamerà Edoardo se sarà maschietto e Azzurra nel caso di una femminuccia.Continua a leggere

Beatrice Valli shock : temo per il bimbo che aspetto : L’ex corteggiatrice di Uomini e donne Beatrice Valli si confessa a Verissimo e in lacrime annuncia il dramm henata vivendo. Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più belle e affiatate formatesi a Uomini e donne e anche tra gli influencer più seguiti: insieme hanno quando 4 milioni di follower. Ciò che colpisce dei due innamorati è l’assoluta naturalezza con cui condividono la vita familiare ...

Beatrice Valli in lacrime a Verissimo : «Sono stata male. Non posso prendere in braccio i miei figli». Poi l'abbraccio con Silvia Toffanin : Beatrice Valli in lacrime a Verissimo: «Sono stata male. Non posso prendere in braccio i miei figli». Silvia Toffanin commossa. Oggi, Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia nata sei...

Beatrice Valli/ Piange a Verissimo : "Ho avuto un problema alle ovaie molto grosso" : Beatrice Valli Piange a Verissimo e ammette: "Questa gravidanza è più difficile delle precedenti. Sono preoccupata..."

Beatrice Valli svela il nome del bambino | Entusiasmo di Marco Fantini a Verissimo : Beatrice Valli svela il nome del bambino a Verissimo e Marco Fantini si commuove. Il racconto della coppia di genitori e influencer a Silvia Toffanin. Nel salotto televisivo di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato una delle coppie più amate e seguite sui social che è nata da Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini. […] L'articolo Beatrice Valli svela il nome del bambino | Entusiasmo di Marco Fantini a Verissimo proviene da ...

Marco e Beatrice : data matrimonio e nome figlio - la Valli si commuove a Verissimo : Quando si sposano Marco e Beatrice: svelata la data di matrimonio a Verissimo Ospiti per la prima volta a Verissimo, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno finalmente svelato la data del loro matrimonio. Dopo la romantica proposta a Parigi, Marco e Beatrice diventeranno marito e moglie il prossimo 27 settembre. Al momento non è ancora […] L'articolo Marco e Beatrice: data matrimonio e nome figlio, la Valli si commuove a Verissimo proviene da ...

Beatrice Valli e Marco Fantini ospiti a “Verissimo” ricordano i tempi di ‘Uomini e Donne’ - raccontano come hanno vissuto la loro relazione dopo la scelta e a proposito delle critiche del web… : Beatrice Valli e Marco Fantini formano una delle coppie più amate nate negli ultimi anni a Uomini e Donne e questo pomeriggio, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, in una lunga intervista a cuore aperto hanno svelato dettagli inediti sui fatti che li hanno visti protagonisti nell’ultimo anno. I due si sono conosciuti più di cinque anni fa negli studi del noto dating show di Canale 5 e Marco ha ironicamente voluto ricordare la prima ...

