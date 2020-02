Ascolti Sanremo 2020 prima sera: Amadeus fa lo share più alto in 15 anni! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ascolti prima serata Sanremo 2020: Amadeus trionfa e registra lo share più alto in 15 anni! Il momento tanto atteso è arrivato, ovvero quello degli Ascolti. La prima serata di Sanremo 2020 ha conquistato ben 12 milioni di telespettatori, superando le prime serate degli anni precedenti. Uno share che non si registrava dal 2005: secondo gli Ascolti, Sanremo 2020 ha ottenuto una media del 52,2% di share. Solo nel 2005 l’edizione numero 55 condotta da Paolo Bonolis, affiancato da Antonella Clerici e Federica Felini, ottenne il 54,78% di share. Nonostante le numerose polemiche che l’hanno travolto, Amadeus è riuscito a superare anche gli ultimi due Festival di Sanremo condotti da Claudio Baglioni. Lo scorso anno la prima serata della kermesse, condotta da Virginia Raffaele e Claudio Bisio raccolse il 47,3% di share e 10 milioni di spettatori, mentre l’anno precedente, ... lanostratv

