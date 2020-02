Toscana maltempo: sospesi traghetti da e per l’isola d’Elba (Di martedì 4 febbraio 2020) Dalla capitaneria di Portoferraio confermano che le condizioni meteo prevedono un peggioramento fino al tardo pomeriggio, con vento da ovest forza 8 e mare mosso in rapido aumento firenzepost

