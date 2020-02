Sanremo, è ufficiale: il Maestro Beppe Vessicchio torna al Festival (Di martedì 4 febbraio 2020) Come ogni cosa che circonda il mondo di Internet, non è ben chiaro come e perché lo sia diventato, ma il Maestro Beppe Vessicchio è sicuramente un’icona del web. Farà piacere allora sapere che è stata confermata ufficialmente la sua presenza al prossimo Festival della musica italiana: Beppe Vessicchio torna a Sanremo. L’annuncio di Amadeus La graditissima conferma è arrivata direttamente per bocca del direttore artistico e conduttore della 70° edizione del Festival di Sanremo, al via questa sera. A Che Tempo che Fa, è stato lo stesso Fabio Fazio a sfruttare la battuta di Luciana Littizzetto sull’orchestra per fare la fatidica domanda ad Amadeus. “C’è Vessicchio quest’anno?” chiede Fazio, “Sì, c’è!” risponde deciso il conduttore di Sanremo. Urla di giubilio nello studio del programma, acclamazione popolare per l’apprezzatissimo Maestro che ha saltato l’edizione 2018 e quella 2019. ... thesocialpost

