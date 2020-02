Rula Jebreal racconta il dolore del suo passato (Di martedì 4 febbraio 2020) Rula Jebreal, giornalista e protagonista di Sanremo 2020, racconta il dolore del suo passato, legato al suicidio della madre. La scrittrice, all’Ariston con un monologo contro la violenza sulle donne, da anni è in prima fila per combattere una battaglia lunga e difficile. “È una battaglia che va combattuta anche dagli uomini – ha sottolineato a Vanity Fair -. Per me è imprescindibile, non combatterla vorrebbe dire che non è cambiato niente da quando mia mamma si è suicidata. E lo devo a mia figlia”. Alle spalle Rula ha una vita difficile, segnata dalla morte della madre che ha scelto di farla finita per colpa delle violenze subite in passato. “Mia mamma si è tolta la vita dopo un’infanzia di violenze tra i 13 e i 18 anni – ha spiegato -, nessuno le aveva creduto per salvare ‘l’onore’ della famiglia”. A cambiare l’esistenza la nascita della ... dilei

giornalettismo : Questa sera #RulaJebreal salirà sul palco di #Sanremo2020 con il suo monologo contro la violenza sulle donne: 'Non… - repubblica : Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” - blogtivvu : Rula Jebreal e Diletta Leotta: prima serata Sanremo 2020 -